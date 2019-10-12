Xiaomi выпустит смартфон с 50-кратным суперзумом

Так, судя по коду, смартфон будет наделен новым режимом с пятикратным оптическим масштабированием, что позволит увеличивать изображение без потерь. Но и это еще не все, в обновлении была обнаружена новая функция под названием “ультра теле”. Новый функционал предполагает использование 50 кратного зума для еще более детальной съемки объектов, находящихся далеко от смартфона.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что новый смартфон компании сможет снимать видео 8K при 30 к/с. На данный момент неизвестно, идет ли речь об одном и том же смартфоне.