Xiaomi выпустит собственный флагманский смартфон для конкуренции с iPhone 15 Pro уже в ноябре 2023 года

По информации инсайдеров, смартфон Xiaomi 14 будет представлен в начале ноября 2023 года. Устройству приписывают дисплей с узкими рамками и небольшим изгибом по краям, что сделает его ещё более привлекательным для пользователей.

Также стоит ожидать версию с корпусом из титанового сплава. В плане производительности, новинка, вероятно, будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Интересно, что производство Xiaomi 14 уже было запущено в прошлом месяце, и компания недавно увеличила объём заказов на 60%. Это может свидетельствовать о высоком спросе и больших ожиданиях от этого устройства.