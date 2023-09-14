Xiaomi выпустит собственный флагманский смартфон для конкуренции с iPhone 15 Pro уже в ноябре 2023 года

11:05, 14 сентября 2023
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Xiaomi выпустит собственный флагманский смартфон для конкуренции с iPhone 15 Pro уже в ноябре 2023 годаТоп за свои деньги или уже не?
Xiaomi готовит к выпуску свой новый флагманский аппарат, который должен стать серьёзным конкурентом для недавно анонсированного iPhone 15 Pro.
По информации инсайдеров, смартфон Xiaomi 14 будет представлен в начале ноября 2023 года. Устройству приписывают дисплей с узкими рамками и небольшим изгибом по краям, что сделает его ещё более привлекательным для пользователей.
Также стоит ожидать версию с корпусом из титанового сплава. В плане производительности, новинка, вероятно, будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3.
Интересно, что производство Xiaomi 14 уже было запущено в прошлом месяце, и компания недавно увеличила объём заказов на 60%. Это может свидетельствовать о высоком спросе и больших ожиданиях от этого устройства.