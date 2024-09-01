Xiaomi выпустит собственный процессор для смартфонов с поддержкой 5G

Инсайдер намекнул, что по производительности чип Xiaomi будет равен Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Работа над модулем для поддержки 5G ведётся в партнёрстве с китайским производителем Unisoc.

Также, по информации Брара и других инсайдеров, чип Xiaomi будет выполнен по 4-нм техпроцессу TSMC.

Новый смартфон Xiaomi может появиться на рынке в первом квартале 2025 года.