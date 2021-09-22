Xiaomi выпустит совершенно новую линейку смартфонов уже в сентябре

На данный момент нет точной информации, что из себя представляет серия Civi. Но если верить данным Gizmochina, с её помощью Xiaomi хочет заменить более старый модельный ряд CC, дебютировавший в далёком 2019 году.

Если это и вправду так, то новый аппарат должен стать недорогим камерофоном для молодёжи. Также отличительной особенностью Xiaomi Civi может быть необычный дизайн — нацеленность компании на молодую аудиторию обязывает думать и над этим аспектом.