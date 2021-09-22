Xiaomi выпустит совершенно новую линейку смартфонов уже в сентябре

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Xiaomi выпустит совершенно новую линейку смартфонов уже в сентябреГлавными её особенностями должны стать хорошая камера и интересный дизайн
Накануне в китайском офлайн-магазине Xiaomi засняли таинственный смартфон — Xiaomi Civi. Сейчас же компания опубликовала изображение, через которое подтвердила работу над телефоном в совершенно новой линейке.
На данный момент нет точной информации, что из себя представляет серия Civi. Но если верить данным Gizmochina, с её помощью Xiaomi хочет заменить более старый модельный ряд CC, дебютировавший в далёком 2019 году.
Если это и вправду так, то новый аппарат должен стать недорогим камерофоном для молодёжи. Также отличительной особенностью Xiaomi Civi может быть необычный дизайн — нацеленность компании на молодую аудиторию обязывает думать и над этим аспектом.
Что же до даты презентации нового аппарат, то его должны показать на мероприятии, которое пройдёт уже 27 сентября 2021 года.