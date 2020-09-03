Xiaomi выпустит сразу несколько сгибающихся смартфонов

По крайней мере, это следует из слов сразу нескольких интернет-инсайдеров из Китая - они заявили, что пользователей ожидает релиз не одного гибкого смартфона, а целой линейки подобных девайсов. При этом в качестве даты релиза прорывных устройств называется 2021 год. Если это правда, то следующий год окажется одним из самых инновационных для китайского бренда.

Напомним, что совсем недавно Xiaomi показала третье поколение технологии подэкранной селфи-камеры. По словам представителей компании, инженерам бренда удалось добиться настолько впечатляющих результатов, что при использовании данной разработки фронтальная камера снимает так же четко, как и при ее традиционном расположении.