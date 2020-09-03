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Xiaomi выпустит сразу несколько сгибающихся смартфонов

Причем случится это уже в ближайшее время
Xiaomi показала прототип сгибающегося смартфона еще в начале 2019 года - тогда подобное решение от Samsung еще не успело поступить в продажу. Но сегодня корейский техногигант готовит релиз уже второго поколения линейки Galaxy Fold, в то время как китайский производитель смартфонов продолжает кормить публику лишь фактом разработки и не более. Правда, последние утечки все же двигают данный процесс с мертвой точки. Так, например, стало известно, что Xiaomi выпустит сразу несколько сгибающихся смартфонов.

По крайней мере, это следует из слов сразу нескольких интернет-инсайдеров из Китая - они заявили, что пользователей ожидает релиз не одного гибкого смартфона, а целой линейки подобных девайсов. При этом в качестве даты релиза прорывных устройств называется 2021 год. Если это правда, то следующий год окажется одним из самых инновационных для китайского бренда.

Напомним, что совсем недавно Xiaomi показала третье поколение технологии подэкранной селфи-камеры. По словам представителей компании, инженерам бренда удалось добиться настолько впечатляющих результатов, что при использовании данной разработки фронтальная камера снимает так же четко, как и при ее традиционном расположении.

Но что впечатляет еще сильнее, так это то, что разработчикам Xiaomi удалось добиться полной однородности экрана, несмотря на то, что камера располагается под дисплеем.