Xiaomi выпустит сверхбюджетный смартфон на чистом Android

Учитывая пройденные этапы и одобрения, Xiaomi Redmi Go может поступить в продажу совсем скоро.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 1 ГБ оперативной и 16 Б встроенной флеш-памяти, слотом для карточек формата microSD.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie Go Edition. Ориентировочная цена на Xiaomi Redmi Go составляет всего 70 долларов.