Xiaomi выпустит свой самый дешёвый 50 Мп смартфон за пределами Китая

Xiaomi выпустит свой самый дешёвый 50 Мп смартфон за пределами КитаяСверхбюджетный камерофон
Новенький Redmi 11A засветился в базе сразу двух регуляторов — BIS (Индия) и IMDA (Сингапур).
Фото: Whatmobile.com.pk
И теперь мы знаем, что смартфон появится не только на китайском рынке, но также и на рынках как минимум Индии и Сингапура.
Но, учитывая прошлый опыт, компания не станет выпускать устройство лишь в двух странах — его появление в двух регуляторах говорит о скором глобальном запуске.
Если вспомнить, что данные китайского регулятора TENAA раскрыли 50 Мп камеру Redmi 11A, то можно не сомневаться — новая модель станет самой дешёвой с подобной камерой среди всех смартфонов Xiaomi на глобальном рынке.
Напомним, что предыдущие сливы так же раскрыли 6,7-дюймовый экран аппарата, неназванный восьмиядерный процессор, от 2 до 8 ГБ оперативной памяти и от 32 до 256 ГБ памяти постоянной.