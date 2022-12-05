Xiaomi выпустит свой самый дешёвый 50 Мп смартфон за пределами Китая

И теперь мы знаем, что смартфон появится не только на китайском рынке, но также и на рынках как минимум Индии и Сингапура.

Но, учитывая прошлый опыт, компания не станет выпускать устройство лишь в двух странах — его появление в двух регуляторах говорит о скором глобальном запуске.

Если вспомнить, что данные китайского регулятора TENAA раскрыли 50 Мп камеру Redmi 11A, то можно не сомневаться — новая модель станет самой дешёвой с подобной камерой среди всех смартфонов Xiaomi на глобальном рынке.

Напомним, что предыдущие сливы так же раскрыли 6,7-дюймовый экран аппарата, неназванный восьмиядерный процессор, от 2 до 8 ГБ оперативной памяти и от 32 до 256 ГБ памяти постоянной.