Xiaomi выпустит тематическую версию смартфона Poco F6 к выходу фильма «Дэдпул и Росомаха»

Об этом сообщил глава Poco India Химаншу Тандон, подтвердив дату релиза — 26 июля, которая совпадает с премьерой фильма.

На задней панели устройства изображены оба героя, хотя смартфон носит название Poco F6 Deadpool Edition.

Весь задник выполнен в фирменном красном цвете Дэдпула, а светодиодная вспышка имеет форму его маски. Вероятно, это будет ограниченная серия, поэтому поклонникам стоит поторопиться с покупкой.

Внутренние характеристики смартфона останутся такими же, как у обычного Poco F6. Ожидается, что в комплекте с устройством будут дополнительные тематические аксессуары, судя по более объемной коробке по сравнению со стандартной версией.

Напомним, что Poco F6 оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2400 нит, процессором Snapdragon 8s Gen 3, до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.