Xiaomi выпустит улучшенную версию популярного Redmi Note 9

Так, если в базовом варианте смартфон продается с 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ внутренней памяти, то в улучшенной версии, согласно данным источников, будет порядка 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Также сообщается, что в продажу новинка поступит уже в ближайшем будущем.

Напомним, что Redmi Note 9 работает на базе MediaTek Helio G85 с энергоемким аккумулятором на 5020 мАч, благодаря чему устройство может автономно работать порядка двух дней. Кроме того, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Смартфон оснащен 6,53-дюймовым Full HD+ экраном, четырехмодульной камерой с главным датчиком на 48 Мп и поддержкой NFC.