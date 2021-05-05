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Сегодня в 18:13
Xiaomi задумалась о «воскрешении» забытой линейки смартфонов
Первая и последняя модель в которой вышла в 2019 году
Интернет-инсайдер из Китая сообщили очень интересную информацию. Судя по ней, Xiaomi всё же намерена возродить внезапно забытую линейку смартфонов Xiaomi Mi CC.
Источники сообщают, что соответствующее устройство уже прошло сертификацию. Как пишет GizChina, из неё стало известно об использовании в условном Mi CC10 аккумулятора на 4360 мАч. При этом никаких сведений ни о чипе, ни о характеристиках камеры всё ещё нет.
Напомним, что последний смартфон в линейке вышел в 2019 году. Это был Xiaomi Mi CC9 Pro, в котором CC расшифровывался как «красочный и креативный». При этом разработкой модели занималась самая молодая команда китайского гиганта, называвшаяся Chic & Cool 90.
На данный момент нет точной информации, как скоро может состояться анонс новинки.