Xiaomi задумалась о «воскрешении» забытой линейки смартфонов

Источники сообщают, что соответствующее устройство уже прошло сертификацию. Как пишет GizChina, из неё стало известно об использовании в условном Mi CC10 аккумулятора на 4360 мАч. При этом никаких сведений ни о чипе, ни о характеристиках камеры всё ещё нет.

Напомним, что последний смартфон в линейке вышел в 2019 году. Это был Xiaomi Mi CC9 Pro, в котором CC расшифровывался как «красочный и креативный». При этом разработкой модели занималась самая молодая команда китайского гиганта, называвшаяся Chic & Cool 90.

На данный момент нет точной информации, как скоро может состояться анонс новинки.