Xiaomi замедлит скорость зарядки смартфона после замены аккумулятора на неоригинальный

Но у подобного прогресса есть и оборотная сторона — риск взрыва устройства от перегрева. Это, видимо, осознают и в Xiaomi, желая предотвратить нежелательную трагедию.

Энтузиасты с XDA-Developers нашли в коде приложения Mi Security 5.6.0 интересные сегменты, отвечающие за новые настройки ухода за аккумулятором и контролем зарядки. В них нашлось место предупреждениям, которые пользователи будут получать в случае, если алгоритмы Xiaomi обнаружат неоригинальную батарею внутри смартфона.