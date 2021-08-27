Xiaomi замедлит скорость зарядки смартфона после замены аккумулятора на неоригинальный

Xiaomi замедлит скорость зарядки смартфона после замены аккумулятора на неоригинальныйИ если честно, компанию хочется только похвалить за такой подход
Но у подобного прогресса есть и оборотная сторона — риск взрыва устройства от перегрева. Это, видимо, осознают и в Xiaomi, желая предотвратить нежелательную трагедию.
Энтузиасты с XDA-Developers нашли в коде приложения Mi Security 5.6.0 интересные сегменты, отвечающие за новые настройки ухода за аккумулятором и контролем зарядки. В них нашлось место предупреждениям, которые пользователи будут получать в случае, если алгоритмы Xiaomi обнаружат неоригинальную батарею внутри смартфона.
Но что ещё более интересно, MIUI будет снижать скорость зарядки аппарата в таком случае.
На сегодняшний день известно, что нововведение будет активно на Mi 9, Mi 10 и Mi 10 Pro. При этом пока что речь идёт лишь о китайском рынке. Но учитывая, насколько полезной может оказаться свежая инициатива, не стоит удивляться, если Xiaomi применит её по всему миру.