Xiaomi запатентовала смартфон с корпусом в стиле классических Nokia

Так, передняя часть смартфона представляет собой безрамочный экран, который разделен по горизонтали на две части. Они, к слову, не сгибаются экраном внутрь, а поворачиваются вокруг центральной оси. Напомним, что аналогичная конструкция уже была реализована в классических Nokia в частности в Nokia 3250 и 5700. Однако стоит отметить, что наличие патента вовсе не гарантирует выход смартфона на рынок.