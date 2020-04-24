Телефоны
Сегодня 15:40
Xiaomi запатентовала смартфон с корпусом в стиле классических Nokia
В сети уже появились рендеры
Стало известно, что китайский гигант Xiaomi запатентовал необычный смартфон с корпусом в стиле классических Nokia.
Сообщается, что утверждение данного патента национальным управлением интеллектуальной собственности Китая произошло буквально сегодня. А дизайнеры LetsGoDigital, в свою очередь, уже успели создать рендеры, основанные на описании смартфона в опубликованном патенте, что дает пользователям возможность ознакомиться с внешним видом устройства.
Так, передняя часть смартфона представляет собой безрамочный экран, который разделен по горизонтали на две части. Они, к слову, не сгибаются экраном внутрь, а поворачиваются вокруг центральной оси. Напомним, что аналогичная конструкция уже была реализована в классических Nokia в частности в Nokia 3250 и 5700. Однако стоит отметить, что наличие патента вовсе не гарантирует выход смартфона на рынок.