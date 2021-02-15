Xiaomi записала отрывок фильма о Средневековье на новый флагманский смартфон Mi 11

Вот и на этот раз, чтобы продемонстрировать возможности камеры своего флагмана, Xiaomi опубликовала отдельный ролик. В нём, профессиональные киноделы, используя Xiaomi Mi 11, засняли отрывок фильма о Средневековье. Сам ролик опубликовали на YouTube-канал китайского ИТ-гиганта.

Стоит отметить, что итоговый результат получился и вправду впечатляющим. Да, в глаза бросается качественно проделанная постобработка заснятого видео, но это не уменьшает достоинств камеры Mi 11.

Напомним, что в числе прочих особенностей нового флагмана компании, можно отметить 108 Мп основную камеру и её способность снимать видео разрешением 8К.