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Xiaomi записала отрывок фильма о Средневековье на новый флагманский смартфон Mi 11
Если не знать, на что сняты фрагменты, то достаточно трудно понять, что это дело рук смартфона
Xiaomi выпустила свой новый флагманский смартфон — Mi 11 — ещё в конце 2020 года. Но совсем недавно состоялся международный релиз новинки, после которого в сети началась новая волна рекламных роликов устройства.
Вот и на этот раз, чтобы продемонстрировать возможности камеры своего флагмана, Xiaomi опубликовала отдельный ролик. В нём, профессиональные киноделы, используя Xiaomi Mi 11, засняли отрывок фильма о Средневековье. Сам ролик опубликовали на YouTube-канал китайского ИТ-гиганта.
Стоит отметить, что итоговый результат получился и вправду впечатляющим. Да, в глаза бросается качественно проделанная постобработка заснятого видео, но это не уменьшает достоинств камеры Mi 11.
Напомним, что в числе прочих особенностей нового флагмана компании, можно отметить 108 Мп основную камеру и её способность снимать видео разрешением 8К.