Xiaomi запланировала внедрить в устройства оформление в стиле Windows Phone

Таким образом, тут имеется несколько вариантов: либо Xiaomi планирует все же выпустить устройство под новым названием (например, Mi Mix 4?), либо же китайский техногигант работал над новой оболочкой для осеннего концепта, после чего решил отказаться от своих же наработок. Но самым правдоподобным выглядит то, что Xiaomi разрабатывает новую оболочку для своих будущих устройств, в первую очередь складных.