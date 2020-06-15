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Xiaomi запланировала внедрить в устройства оформление в стиле Windows Phone
В наше время такой дизайн выглядит достаточно свежо
В сети появилась информация о новом патенте Xiaomi — судя по всему, компания запланировала внедрить в устройства оформление в стиле Windows Phone.
И хоть стиль интерфейса Metro UI — это достаточно необычное для 2020 года явление, куда интереснее то, на примере какого смартфона показан внешний вид нового оформления. Самые внимательные уже заметили, что это прошлогодний концепт Xiaomi Mix Alpha, который так и не вышел в широкую продажу.
Таким образом, тут имеется несколько вариантов: либо Xiaomi планирует все же выпустить устройство под новым названием (например, Mi Mix 4?), либо же китайский техногигант работал над новой оболочкой для осеннего концепта, после чего решил отказаться от своих же наработок. Но самым правдоподобным выглядит то, что Xiaomi разрабатывает новую оболочку для своих будущих устройств, в первую очередь складных.