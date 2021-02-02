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Сегодня 12:56
Xiaomi запретила пользователям своих смартфонов устанавливать сервисы Google самостоятельно
До конца не понятно, что именно стало причиной этого
Пользователи смартфонов Xiaomi без предустановленных Google Сервисов (GSM) пожаловались на невозможность установить их самостоятельно. Как оказалось, это не какая-то ошибка, а вполне осознанное решение компании.
Проблемы у пользователей начали выявляться после обновления до MIUI 12,5, пишет Gizmochina. Как только об этом стало известно, представители компании заявили, что теперь Xiaomi не сможет предоставлять возможность самостоятельной установки GSM из-за неких требований. Возможно, непосредственно от Google.
Стоит отметить, что на данный момент речь идёт лишь о китайских версиях смартфонов Xiaomi. Глобальные версии продолжат поставляться с предустановленными сервисами Google.
Напомним, что незадолго до окончания президентства Дональда Трампа, политик объявил о том, что Xiaomi, вслед за Huawei, попадёт под санкции Соединённых Штатов.