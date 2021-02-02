Xiaomi запретила пользователям своих смартфонов устанавливать сервисы Google самостоятельно

Проблемы у пользователей начали выявляться после обновления до MIUI 12,5, пишет Gizmochina. Как только об этом стало известно, представители компании заявили, что теперь Xiaomi не сможет предоставлять возможность самостоятельной установки GSM из-за неких требований. Возможно, непосредственно от Google.

Стоит отметить, что на данный момент речь идёт лишь о китайских версиях смартфонов Xiaomi. Глобальные версии продолжат поставляться с предустановленными сервисами Google.

Напомним, что незадолго до окончания президентства Дональда Трампа, политик объявил о том, что Xiaomi, вслед за Huawei, попадёт под санкции Соединённых Штатов.