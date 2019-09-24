Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России. «Фестиваль Xiaomi» продлится 48 часов, начиная с 10 утра 25 сентября.

Акция запускается на площадке электронной коммерции AliExpress Tmal. Пользователям из России Xiaomi предлагает целый ряд новых продуктов по специальным ценам. Первые 1500 клиентов из России, заказавшие смартфоны Xiaomi на сайте mi.com начиная с 10 утра 25 сентября, получат в подарок уникальные креативные голографические наборы «Creator’s Fun Kit», выпущенные ограниченным тиражом.

Главная новинка — только что представленный в России смартфон Xiaomi Mi 9T Pro (6 ГБ + 128 ГБ) в синем и чёрном цветах корпуса. При покупке смартфона Mi A3 (4 ГБ + 64 ГБ) с 10 утра 25 сентября по 10 утра 26 сентября покупателям предоставляется скидка 18%, а при покупке смартфона Mi A3 (4 ГБ+128 ГБ) в этот же период покупатели смогут приобрести фитнес-браслет Mi Smart Band 4 за символическую цену в 1 рубль.

При покупке смартфона Redmi 7A (2 ГБ + 16 ГБ) с 10 утра 25 сентября по 10 утра 26 сентября предоставляется скидка 21% — с 7490 до 5917 рублей, а при покупке модели Mi 9T (6 ГБ + 64 ГБ) в этот период скидка составит 15% — с 25 990 до 22 091 рублей.

В счастливые часы с 15:00 до 17:00 25 и 26 сентября смартфон Redmi Note 7 (3 ГБ + 32 ГБ) в синем и чёрном исполнении будет доступен по специальной цене 10 881 рублей (вместо 14 132 рублей). Вдобавок на все покупки дороже 1000 рублей, сделанные через приложение, будет действовать специальная скидка на 500 рублей.

При покупке смартфона Redmi 7A (2 ГБ + 16 ГБ) 25 и 26 сентября скидка 21% — с 7490 до 5917 рублей, а при покупке модели Mi 9T (6 ГБ + 64 ГБ) с 10 утра 25 по 10 утра 26 сентября скидка 15% — с 25 990 до 22 000 рублей. При покупке смартфона Mi A3 (4 ГБ + 64 ГБ) в этот период скидка составит 18% — с 16 990 до 13 932 рублей.