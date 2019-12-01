Xiaomi запускает производство своего самого дорогого смартфона

Более того, Mi Mix Alpha уже начали производить, но в ограниченных количествах. Отметим, что ранее уже ходили слухи о том, что Xiaomi выпустить лишь ограниченную партию, состоящую из 10 000 экземпляров Mi Mix Alpha.

По предварительным данным революционный Mi Mix Alpha уже совсем скоро можно будет купить на китайском рынке. Предполагается, что смартфон также можно будет приобрести и в Европе, поскольку глава Xiaomi Лей Цзунь ранее презентовал его в Испании.