Xiaomi запустил весеннюю распродажу смартфонов

Так, за 40 990 рублей вместо прежних 44 990 можно приобрести Mi 10T в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Помимо прочего при покупке этого смартфона “умный” браслет Mi Smart Band 5 и наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic можно взять за 1 рубль. На 4 тысячи дешевле предлагается и Pro версия этого смартфона, при покупке которой за 1 рубль можно также взять Mi Smart Band 5.

Сэкономить 2 тысячи рублей, в свою очередь, можно на покупке недорогого смартфона Redmi 9.

Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.