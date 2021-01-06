Xiaomi запустила новогоднюю распродажу смартфонов

Так, в рамках акции “С Новым годом!”, за 40 990 рублей вместо прежних 44 990 рублей можно приобрести 5G-флагман Mi 10 T в модификации на 8/128 ГБ. Напомним, что смартфон работает на базе Snapdragon 865, оснащен энергоемким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, а также тройной камерой на 64 Мп.

Сэкономить 4 тысячи рублей можно и на Pro-версии Mi 10 T. Причем при покупке этих моделей всего за 1 рубль предлагается фирменный рюкзак Xiaomi City Backpack 2.

Помимо прочего в распродаже можно встретить и другие устройства производителя. Так, к примеру, со скидкой в 7 тысяч рублей можно приобрести 55-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S. Ознакомиться с полным ассортиментом продуктов Xiaomi, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.