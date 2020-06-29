Xiaomi запустила распродажу фирменных смартфонов в России

Так, всего за 21 990 рублей можно приобрести Mi 9T на 6/64 ГБ, тогда как в обычное время его стоимость составляет 25 990 рублей. В то же время, при покупке таких смартфонов, как Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi 10 компания всего за 1 рубль отдает фирменный “умный” браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Сэкономить 3 тысячи рублей можно на покупке Redmi Note 8 Pro, стоимость которого упада с 19 990 рублей до 16 990 рублей.

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