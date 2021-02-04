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Сегодня 09:28
Xiaomi запустила распродажу смартфонов в честь Дня святого Валентина
До 14 февраля
В официальном интернет-магазине Xiaomi запущена новая распродажа, приуроченная ко Дню святого Валентина. В ее рамках смартфоны производителя можно купить со скидками до 4 тысяч рублей.
Так, сэкономить 4 тысячи рублей можно на покупке Mi 10T в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Напомним, что в обычное время эту модель продают за 44 990 рублей. Кроме того, при покупке смартфона всего за 1 рубль предлагается купить рюкзак Xiaomi Business Backpack 2 и умный браслет Mi Smart Band 5
С максимальной скидкой можно купить и флагманский Mi 10T Pro с 8/256 ГБ, стоимость которого упала с 49 990 рублей до 45 990 рублей. При покупке также предусмотрен рюкзак Xiaomi Business Backpack 2 за 1 рубль.
Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке. Продлится распродажа до 14 февраля.