Xiaomi запустила распродажу смартфонов в честь Дня святого Валентина

Так, сэкономить 4 тысячи рублей можно на покупке Mi 10T в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Напомним, что в обычное время эту модель продают за 44 990 рублей. Кроме того, при покупке смартфона всего за 1 рубль предлагается купить рюкзак Xiaomi Business Backpack 2 и умный браслет Mi Smart Band 5

С максимальной скидкой можно купить и флагманский Mi 10T Pro с 8/256 ГБ, стоимость которого упала с 49 990 рублей до 45 990 рублей. При покупке также предусмотрен рюкзак Xiaomi Business Backpack 2 за 1 рубль.

Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке. Продлится распродажа до 14 февраля.