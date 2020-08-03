Xiaomi запустила распродажу смартфонов в России

Так, текущий флагман компании - Xiaomi Mi 10 - можно приобрести за 64 990 рублей вместо прежних 69 990. Также за более низкую цену компанию готова отдать Xiaomi Mi Note 10 Lite - устройство, стоившее прежде 32 990 рублей, прямо сейчас можно купить за 27 990 рублей.

Стоит отметить, что в рамках распродажи можно “за недорого” ухватить и более доступные устройства. Так, размер скидки на Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 8T составляет 3 тыс рублей, а на Redmi Note 9S, Redmi Note 8 Pro и Poco F2 Pro - 2 тыс рублей. Однако, если вы планируете сэкономить при покупке смартфонов компании, стоит поторопиться, так как акция продлится лишь до 11 августа 2020 года.