Xiaomi запустила распродажу в России со скидками до 4000 рублей

Так, например, максимальный дисконт «затронул» такие модели, как Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, сообщается на странице акции. На 2,5 тыс рублей дешевле можно купить POCO X3 NFC. А Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 8 Pro можно забрать на 2 тыс дешевле изначальной цены.

Также стоит отметить, что покупая Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Redmi Note 9T, пользователи могут получить Mi Smart Band 5 или наушники Mi True Wireless Earphones 2 в подарок. Отдельно эти устройства обойдутся уже в 3290 и 2990 рублей соответственно.

Предусмотрены подарки и при покупке Poco M3. Приобретая этот смартфон, пользователи могут рассчитывать на весы Mi Smart Scale 2 (отдельно они продаются за 1490 рублей).