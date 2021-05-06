Xiaomi запустила распродажу в России в честь майских праздников

Так, в рамках акции любой желающий сможет приобрести смартфоны и прочую технику Xiaomi, Redmi и Poco со скидками до 10 тыс рублей. Например, именно столько удастся сэкономить, приобретая в период распродажи проектор Mi 4K Laser Projector 150 inch. Если обычно девайс стоит 179 990 рублей, то сейчас — 169 990.

При покупке флагманских Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro также можно рассчитывать на скидку. Цена на них составляет 40 990 и 45 990 рублей вместо прежних 44 990 и 49 990 рублей соответственно.