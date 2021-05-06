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Сегодня в 14:16
Xiaomi запустила распродажу в России в честь майских праздников
Со скидками до 10 тыс рублей
Xiaomi объявила о новой распродаже, которая на этот раз приурочена к майским праздникам. Называется она достаточно просто — «Майские Cкидки». Продлится же обвал цен с 6 по 16 мая 2021 года.
Так, в рамках акции любой желающий сможет приобрести смартфоны и прочую технику Xiaomi, Redmi и Poco со скидками до 10 тыс рублей. Например, именно столько удастся сэкономить, приобретая в период распродажи проектор Mi 4K Laser Projector 150 inch. Если обычно девайс стоит 179 990 рублей, то сейчас — 169 990.
При покупке флагманских Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro также можно рассчитывать на скидку. Цена на них составляет 40 990 и 45 990 рублей вместо прежних 44 990 и 49 990 рублей соответственно.
Полный перечень акционных устройств, а также информацию о подарках можно найти на странице «Майских Скидок».