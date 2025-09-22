Xiaomi запустила рекламу, показав флагманские 17 Pro и 17 Pro Max с новым блоком камер и вторым экраном

В соцсетях бренда уже появились первые постеры и подробности о базовой модели и её старших версиях.

Обычный Xiaomi 17 позиционируется как «самый красивый стандартный флагман компании». Он получит относительно компактный корпус с 6,3-дюймовым дисплеем формата 19,6:9, рекордно тонкими рамками — всего 1,18 мм, а также весом 191 г.

Главные новшества достанутся Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Смартфоны получат обновлённый дизайн с прямоугольным блоком камер, выполненный в стиле iPhone 17 Pro, а также второй экран на задней панели.