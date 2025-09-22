Телефоны
Опубликовано 22 сентября 2025, 19:58
Xiaomi запустила рекламу, показав флагманские 17 Pro и 17 Pro Max с новым блоком камер и вторым экраном

Анонс ждем уже 25 сентября
Xiaomi начала рекламную кампанию, посвящённую грядущей линейке Xiaomi 17, официальная премьера которой состоится 25 сентября.
В соцсетях бренда уже появились первые постеры и подробности о базовой модели и её старших версиях.

Обычный Xiaomi 17 позиционируется как «самый красивый стандартный флагман компании». Он получит относительно компактный корпус с 6,3-дюймовым дисплеем формата 19,6:9, рекордно тонкими рамками — всего 1,18 мм, а также весом 191 г.

Главные новшества достанутся Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Смартфоны получат обновлённый дизайн с прямоугольным блоком камер, выполненный в стиле iPhone 17 Pro, а также второй экран на задней панели.

Толщина рамок у «прошек» сохранится на уровне базовой модели. Pro Max станет крупнейшим в линейке и, по предварительным данным, получит улучшенные камеры.

Xiaomi уже подтвердила несколько цветовых решений, включая зелёный и фиолетовый. Полные характеристики будут раскрыты на презентации. Официальный анонс новых флагманов состоится 25 сентября 2025 года.

