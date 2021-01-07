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Сегодня 15:01
Xiaomi запустила в России распродажу устройств со скидками до 50%
От смартфонов до "умных" часов
В официальном онлайн-магазине Xiaomi в России стартовала новая распродажа. В ней компания продает фирменные устройства, начиная от смартфонов, заканчивая носимой электроникой, со скидками до 50%.
В рамках распродажи смартфон Xiaomi Mi 10T можно приобрести за 40 990 рублей вместо прежних 44 990 рублей. Напомним, что работает эта модель на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.
Сэкономить тысячу рублей предлагается на покупке “умных” часов Amazfit GTS.
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop, в свою очередь, предлагается за 19 990 рублей вместо прежних 24 990 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.