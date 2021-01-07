Xiaomi запустила в России распродажу устройств со скидками до 50%

В рамках распродажи смартфон Xiaomi Mi 10T можно приобрести за 40 990 рублей вместо прежних 44 990 рублей. Напомним, что работает эта модель на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.