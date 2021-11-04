Xiaomi запустит производство смартфонов в Пакистане

Телефоны
Сегодня в 11:23
1 мин.
Xiaomi запустит производство смартфонов в ПакистанеСлучится это уже совсем скоро
Всё чаще китайские компании выбирают третьи страны в качестве точек производства своих девайсов. При этом если обычно в таком случае выбор падает на Индию, Xiaomi в этот раз решила пойти особым путём.
Как стало известно, китайский IT-гигант уже в январе 2022 года начнёт собирать смартфоны Redmi и POCO в Пакистане. Об этом стало известно благодаря заявлению местного партнёра Xiaomi, компании Air Link Communication Limited.
Последняя сообщила Пакистанской фондовой бирже о заключении соглашения с китайской компанией. В рамках него у Air Link появится возможность производить смартфоны определённых брендов.
К слову, из этого не до конца ясно, идёт ли речь исключительно о Xiaomi с её «дочками» или же пакистанская компания сможет выпускать телефоны других гигантов, таких как Samsung, Vivo и т.д.
Источник: Gizmochina