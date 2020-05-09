Xiaomi "засветила" ультрабюджетный Redmi 9 на собственном сайте ещё до официального анонса

При этом, что интересно, популярный интернет-инсайдер Xiaomishka уже рассказал о том, что построен смартфон будет на базе процессора MediaTek Helio G70. Также есть информация, согласно которой фигурирующий в последних утечках Redmi 10X это и есть долгожданный Redmi 9, так что все слухи о нем можно автоматически приписывать к свежему ультрабюджетному смартфону.