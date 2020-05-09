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Xiaomi "засветила" ультрабюджетный Redmi 9 на собственном сайте ещё до официального анонса
Теперь осталось дождаться долгожданного анонса
Последние несколько месяцев по сети ходит множество разговоров о самом дешевом смартфоне в линейке Redmi — Redmi 9. Компания вроде как не торопилась делиться свежей информацией о девайсе, но буквально сегодня Xiaomi все же “засветила” грядущий ультрабюджетник, причем сделала это на собственном сайте до официального анонса, даты которого все еще никто не знает.
При этом, что интересно, популярный интернет-инсайдер Xiaomishka уже рассказал о том, что построен смартфон будет на базе процессора MediaTek Helio G70. Также есть информация, согласно которой фигурирующий в последних утечках Redmi 10X это и есть долгожданный Redmi 9, так что все слухи о нем можно автоматически приписывать к свежему ультрабюджетному смартфону.
Напомним, что судя по последним данным, Redmi должна провести анонс неназванного нового устройства уже в этом месяце. Вполне вероятно, что именно Redmi 9 им в конечном итоге и окажется.