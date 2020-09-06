Xiaomi завершает поддержку ряда флагманов прошлых лет

Важно понимать, что это не означает мгновенный отказ от выпуска апдейтов для устройств, но показывает, что в ближайшее время Xiaomi и вправду закончит обновлять некоторые из своих девайсов. В их числе оказались: Mi 8 Lite, Mi Max 3, Mi 8 SE, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi Mix 2S, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi Mix 3.

Правда, вполне вероятно, что несмотря на все это, компания продолжит оснащать их свежими патчами безопасности. Так это или нет, нам лишь предстоит узнать: либо через официальное сообщение самой Xiaomi, либо наблюдая за судьбой вышеназванных телефонов.