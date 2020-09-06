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Xiaomi завершает поддержку ряда флагманов прошлых лет
Большинство из них вышли в 2018 году
Весной текущего года Xiaomi анонсировала новую версию фирменной оболочки — MIUI 12. Тогда же заговорили о том, что в ближайшее время компания перестанет выпускать обновления для некоторых своих прошлых флагманов. И вот, теперь эта информация подтвердилась — китайский производитель и вправду 5 сентября сообщила о прекращении разработки внутренних бета-версий прошивки MIUI ряда флагманов прошлых лет.
Важно понимать, что это не означает мгновенный отказ от выпуска апдейтов для устройств, но показывает, что в ближайшее время Xiaomi и вправду закончит обновлять некоторые из своих девайсов. В их числе оказались: Mi 8 Lite, Mi Max 3, Mi 8 SE, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi Mix 2S, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi Mix 3.
Правда, вполне вероятно, что несмотря на все это, компания продолжит оснащать их свежими патчами безопасности. Так это или нет, нам лишь предстоит узнать: либо через официальное сообщение самой Xiaomi, либо наблюдая за судьбой вышеназванных телефонов.