Xiaomi раскрыла характеристики Redmi Note 13+ накануне выхода новых смартфонов

Согласно последним данным, серия будет результатом сотрудничества между Redmi, Samsung и MediaTek.

Она будет включать в себя как минимум три модели: Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Особое внимание уделяется именно последней модели.

Если верить анонсу Xiaomi, основная камера Redmi Note 13 Pro+ будет оснащена специализированным 200-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition.

Новинка обещает стать быстрейшим смартфоном в индустрии с 200-мегапиксельной ультрачёткой камерой. Для достижения этого Redmi тесно сотрудничала с MediaTek, проводя совместную оптимизацию для улучшения как программного, так и аппаратного обеспечения.

Кроме того, в линейку Note 13 будут интегрированы технологии Xiaomi, такие как «бионическое восприятие» и «фьюжн оптика», для предоставления выдающегося фотографического опыта.

Отметим, что Redmi Note 13 Pro+ также станет первым устройством с новым 4-нм процессором MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Данная модель имеет восьмиядерную архитектуру CPU и интегрирует энергоэффективный AI-процессор APU 650.