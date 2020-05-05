Xiaomi заявила о возрождении флагманской линейки смартфонов Poco F спустя 256 дней тишины

Напомним, что судя по последним данным, Poco F2 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь 6,67-дюймовый Super AMOLED-дисплей и квадрокамеру с главной камерой на 64 Мп. Фронтальная камера в смартфоне будет выезжающей и иметь разрешение 20 Мп. Также Poco F2 Pro оснастят емким аккумулятором на 4 700 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт. Что до цены, то ожидается, что новинка будет стоит от 649 до 749 долларов, в зависимости от комплектации.