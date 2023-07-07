Yadro oквадратится: стало известно о планах компании выпускать смартфоны в России

Входящая в «ИКС-Холдинг» компания Yadro планирует начать в Дубне с конца 2024 года выпуск смартфонов под брендом Kvadra.

По данным источника «Коммерсанта», компания не будет заниматься крупноузловой сборкой из китайских компонентов, а организует производство, в том числе с применением российских печатных плат.

Yadro выпускает клиентские устройства под брендом Kvadra — компьютер, моноблок и ноутбук. Недавно Yadro представила свой первый планшет — Kvadra_T, который поступит в продажу осенью 2023 года. Текущая версия планшета работает на ARM-процессоре, однако стало известно, что в дальнейшем компания планирует выпускать их на RISC-V чипах.

Еще при разработке и подготовке к выпуску планшета предполагалось, что следующим шагом станет смартфон, отмечают источники газеты в компании. Предполагается, что новое устройство будет работать на собственном RISC-V-процессоре.