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Якобы "утекшие" фотографии нового недорогого Google Pixel 4a оказались фейком
Так что будьте внимательней при поиске информации в сети
Буквально сегодня утром множество интернет-изданий о технологиях опубликовало материалы, в которых авторы заявляли о новом сливе недорогого Google Pixel 4a. В качестве источника были указаны “утечки”, опубликованные на ресурсе Slashleaks. Все бы ничего, если бы нам том самом ресурсе, в комментариях, данный “инсайд” не разнесли в пух и прах, снизив рейтинг доверия к утечке до ничтожных 11%.
В качестве доводов, почему опубликованные фото это лишь отфотошопленный Google Pixel одного из прошлых поколений, служит, например, тот факт, что кнопки регулировки громкости находятся ниже положенного. Также внимательные пользователи заметили, что логотип Google был явно прифотошоплен — об этом говорит грубый силуэт выреза вокруг текста лого.
Важно понимать, что в последнее время в сети появляется все больше утечек, не имеющих ничего общего с реальностью. Так что в ближайшее время будет не лишним перепроверять всю информацию, которую вы видите в сети для того, чтобы по итогу не оказаться в дураках.