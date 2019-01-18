Яндекс и Mail.ru поддержали закон об автономности рунета

На расширенном заседании Госдумы депутаты обсудили с представителями IT-компаний законопроект о «автономном» рунете. Представители Яндекс и Mail.ru высказались в пользу инициативы.

Вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян заявил: «Данный законопроект должен быть поддержан по той причине, что если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом. Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно».

Директор по развитию сетевой инфраструктуры Яндекса Алексей Соколов тоже поддержал законопроект и заявил, что он «вовремя направлен на защиту российского сегмента интернета.

По мнению Габриеляна, часть законопроекта, касающаяся правил маршрутизации трафика, должна работать только при наступлении чрезвычайной ситуации. Соколов отметил, что законопроект требует серьёзной доработки.

Операторы связи, со своей стороны, отмечают сырость закона и высокие риски. Особенно они протестуют против того, что законопроект возлагает ответственность за сбои в работе сети и оборудования на операторов.

Законопроект об автономной работе рунета был внесён депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам.