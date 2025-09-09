Яндекс.Маркет объявил российские цены новых iPhone 17, 17 Air и 17 Pro

Базовый iPhone 17 обойдется минимум в 110 000 рублей, а iPhone 17 Air стартует от 135 000 рублей. За iPhone 17 Pro придется заплатить от 143 000 рублей, а топовый iPhone 17 Pro Max оценен минимум в 152 000 рублей. Все модели будут доступны во всех официальных цветах.

Оплатить покупку можно как привычными способами, так и через Сплит в Яндекс.Пэй. Доставка возможна курьером или в пункт выдачи заказов. Точные сроки будут зависеть от продавца, но получить новинки можно будет уже после 19 сентября.

Вместе со смартфонами, на «Маркете» появятся аксессуары от бренда Commo (Яндекс.Фабрика), а также страховка: полис позволит заменить устройство в случае негарантийной поломки.

Apple традиционно входит в тройку самых популярных брендов на площадке. Так, в 2025 году чаще всего покупали iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, а также модели прошлых поколений — iPhone 15 и iPhone 13.