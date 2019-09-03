Яндекс назвал самые популярные смартфоны в России

Аналитики Яндекс.Маркет опубликовали статистику по самым популярным смартфонам на сервисе в августе 2019 года.

Самым популярным устройством стал Xiaomi Redmi Note 7 4+64 ГБ. Пользователи чаще всего интересовались предложениями стоимостью чуть более 12 тысяч рублей. В рейтинг топ-10 также вошла модель Redmi Note 7 в модификации 3+32 ГБ, она занимает пятое место. На втором месте идёт Samsung Galaxy A50 64 ГБ. Наиболее популярное ценовое предложение было в пределах 17 тысяч рублей.

Apple iPhone Xr 64 ГБ стал третьим по популярности и единственным iOS-устройством в рейтинге. Следующим стал Samsung Galaxy S10e 6+128 ГБ. Модель является упрощенной версией флагманских устройств Galaxy S10 и Galaxy S10+.

С шестого по десятое места расположились Xiaomi Mi 9T в модификации 6+128 ГБ и 6+64 ГБ, Samsung Galaxy A70 и флагман прошлого года Samsung Galaxy Note 9 128ГБ.