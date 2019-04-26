Яндекс признался, сколько ему принесли собственные устройства

Компания Яндекс ранее не раскрывала, сколько она получает от продажи устройств. В последнем финансовом отчёте эта сумма была рассекречена, правда, в графе под заглавием IoT (Internet of Things, Интернет Вещей).

По словам представителя Яндекса Ильи Грабовского, в графу IoT включены продажи Яндекс.Телефона, Яндекс.Станции и некоторых устройств с предустановленным голосовым помощником «Алиса», созданных совместно с внешними партнерами. Какова доля именно собственных устройств Яндекса, пока неясно.

Всего направление принесло компании 222 млн рублей. При этом бизнес по продаже техники остаётся убыточным, его «отрицательный вклад» составляет 170 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за декабрь и январь Яндекс продал всего 450 Яндекс.Телефонов.