Яндекс.Телефон провалился в продаже

Компании Яндекс удалось продать совсем немного своих смартфонов под названием Яндекс.Телефон. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию GfK и представителей розничных сетей.

Яндекс представила Яндекс.Телефон в начале декабря 2018 года. Он продаётся за 17 990 рублей через маркетплейс «Беру», собственный магазин Яндекса и в некоторых розничных сетях, включая «Билайн» и М.Видео-Эльдорадо.

За неполный декабрь у ритейлеров было продано всего 400 аппаратов, до 20 января количество выросло до 450 штук. По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, суммарные продажи смартфона с учётом «Беру» и фирменного магазина Яндекса не превышает тысячи штук. Он основывает своё мнение на статистике сотовых операторов по количеству зарегистрированных в сетях Яндекс.Телефонов.