Японцы начали массово скупать смартфоны Google Pixel

В 2023 году продажи Pixel в Японии взлетели на 527% по сравнению с 2022 годом! Это самый впечатляющий рост среди всех крупных производителей.

Почему Pixel так популярен в Японии?

Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a: эти модели отлично сочетают в себе высокое качество, инновационные функции и доступную цену.

Япония – один из ключевых рынков для Pixel: Google активно продвигает свои смартфоны в стране, выпуская специальные модели и сотрудничая с операторами связи.

Снижение популярности Samsung: продажи Galaxy в Японии упали на 39%, что, возможно, связано с переходом пользователей на Pixel.

Pixel 7a, выпущенный в мае 2023 года, оказался особенно востребованным. Его доступная цена и отличные характеристики привлекли внимание многих японских покупателей.

Google Pixel Fold, складной смартфон, также будет доступен в Японии, что может еще больше увеличить продажи.