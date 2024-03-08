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Телефоны
Опубликовано 08 марта 2024, 09:12
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Японцы начали массово скупать смартфоны Google Pixel

Удивительное рядом
Японский рынок смартфонов сотрясает сенсация: Google Pixel стремительно набирает популярность, обойдя по темпам роста даже Apple.

В 2023 году продажи Pixel в Японии взлетели на 527% по сравнению с 2022 годом! Это самый впечатляющий рост среди всех крупных производителей.

Почему Pixel так популярен в Японии?

  • Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a: эти модели отлично сочетают в себе высокое качество, инновационные функции и доступную цену.
  • Япония – один из ключевых рынков для Pixel: Google активно продвигает свои смартфоны в стране, выпуская специальные модели и сотрудничая с операторами связи.
  • Снижение популярности Samsung: продажи Galaxy в Японии упали на 39%, что, возможно, связано с переходом пользователей на Pixel.

Pixel 7a, выпущенный в мае 2023 года, оказался особенно востребованным. Его доступная цена и отличные характеристики привлекли внимание многих японских покупателей.

Google Pixel Fold, складной смартфон, также будет доступен в Японии, что может еще больше увеличить продажи.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google Pixel
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#Япония
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#Google