Япония запретила продажи Google Pixel 7

Причина — нарушение патентов на технологию обработки управляющих сигналов в сетях LTE. Но на этом Pantech не остановилась и потребовала запретить продажу смартфонов Pixel 8 и Pixel 9.

Кроме того, основная причина запрета на продажу — «неискреннее и неконструктивное отношение» Google, нежелание вступать в диалог с японской компанией, а также лицензировать технологию в смартфонах Pixel.

Если Pantech добьётся запрета на продажу устройств серии Pixel 8 и Pixel 9, то Google может столкнуться с серьезным падением прибыли в регионе.