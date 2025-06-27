Япония запретила продажи Google Pixel 7

Опубликовано 27 июня 2025, 09:001 мин.
Япония запретила продажи Google Pixel 7За ними могут последовать Pixel 8 и 9
Суд в Японии запретил продажу серии Google Pixel 7. Японский суд постановил, что Google нарушила патенты компании Pantech.
Причина — нарушение патентов на технологию обработки управляющих сигналов в сетях LTE. Но на этом Pantech не остановилась и потребовала запретить продажу смартфонов Pixel 8 и Pixel 9.
Кроме того, основная причина запрета на продажу — «неискреннее и неконструктивное отношение» Google, нежелание вступать в диалог с японской компанией, а также лицензировать технологию в смартфонах Pixel.
Если Pantech добьётся запрета на продажу устройств серии Pixel 8 и Pixel 9, то Google может столкнуться с серьезным падением прибыли в регионе.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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