Японская компания Sharp представила смартфон, который можно мыть жидким мылом

Называется модель Basio Active 2, работает на чипе Snapdragon 695, имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено основной 50 Мп и фронтальной 8 Мп камерами. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Basio Active 2 получил 5,7" дисплей с разрешением HD+. Под экраном размещены три физические кнопки приёма звонков, «Домой» и отправки сообщений по электронной почте. Все тексты и изображения на экране отображаются чётко, интерфейс простой, а тексты, иконки и цифровые кнопки большие и выдержаны в понятной возрастному человеку форме. Кроме того, ряд приложений делает текст контрастным для удобного считывания.

Важной особенностью модели является защита в соответствии с военной сертификацией, а также защита от пыли и влаги IP68. Причём телефон даже можно мыть жидким мылом, но только специальным, и протирать спиртовыми салфетками. Для этого телефон получил сертификат MIL-STD-810H.