Ярчайший экран в истории и одна из лучших камер: представлен ультимативный флагман Xiaomi 13 Ultra

Новинка работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также до 1 ТБ встроенной памяти стандарта UFS 4.0.

Ёмкость аккумулятора устройства — 5000 мАч. Он, по заявлениям Xiaomi, обеспечивает автономность до 1,5 дней. Зарядить же девайс можно с помощью быстрой 90-ваттной зарядки.