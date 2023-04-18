Ярчайший экран в истории и одна из лучших камер: представлен ультимативный флагман Xiaomi 13 Ultra

Ярчайший экран в истории и одна из лучших камер: представлен ультимативный флагман Xiaomi 13 UltraПо-настоящему царский аппарат
Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон — Xiaomi 13 Ultra. Новинка оснащена топовым дисплеем, продвинутой камерой с оптикой Leica и мощной начинкой.
Смартфон получил 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и рекордной яркостью 2600 нит.
При этом основной модуль камеры Xiaomi 13 Ultra включает в себя главный сенсор на 50 Мп с переменной апертурой, широкоугольный объектив, телеобъектив и перископический модуль, а также селфи-камеру на 32 Мп.
Уникальным режимом смартфона является Leica Street Mode, сокращающий время включения камеры до 0,8 секунды.
Новинка работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также до 1 ТБ встроенной памяти стандарта UFS 4.0.
Ёмкость аккумулятора устройства — 5000 мАч. Он, по заявлениям Xiaomi, обеспечивает автономность до 1,5 дней. Зарядить же девайс можно с помощью быстрой 90-ваттной зарядки.
Из прочих интересностей стоит отметить модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G и порт USB Type-C. Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP68.
Цена смартфона варьируется от $870 за версию 12/256 ГБ до $1060 за версию 16 ГБ/1 ТБ.