Яркие как iPhone 5c, мощные как флагман — Vivo представила серию S30

В линейку вошли Vivo S30 и S30 Pro Mini — оба с AMOLED-экранами 1.5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит.

Vivo S30 получил чип Snapdragon 7 Gen 4, тогда как S30 Pro Mini оснащён флагманским Dimensity 9300+ с частотой до 3,4 ГГц — он выдает до 119 fps в играх.

Оба работают на Android 15 с оболочкой OriginOS 5 и предлагают фишки вроде «одного касания» для передачи файлов, интеграции с компьютерами Mac и поиска AirPods.

Устройства оснащены тройной камерой с основным сенсором Sony на 50 Мп, телеобъективом с 3-кратным зумом и 50-Мп фронтальной камерой с автофокусом. Pro Mini предлагает улучшенные портреты с алгоритмом Clear Texture и кинофункции вроде Hitchcock Zoom.

Батарея — 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Pro Mini получил алюминиевый корпус с защитой IP68/IP69 и поддержку Wi-Fi 7. Цены стартуют от $370. Старт продаж в Китае — 6 июня.