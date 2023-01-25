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09:01, 25 января 2023
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Яркость экрана базового Samsung Galaxy S23 наконец-то сравняется с более дорогими моделями

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Согласно отчёту Роланда Квандта, Samsung собирается выпустить самую доступную модель Galaxy S23 с поддержкой дисплея с максимальной яркостью 1750 нит.

Яркость экрана базового Samsung Galaxy S23 наконец-то сравняется с более дорогими моделями

Фото: YouTube / 4RMD

К слову, такой же яркостью смогут похвастаться и более дорогие модели линейки — Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. И это значительное улучшение по сравнению с базовой моделью Galaxy S22, максимальная яркость которой составляла всего 1300 нит против всё тех же 1750 у S22+ и S23 Ultra.

Правда, стоит отметить, что Samsung всё ещё отстаёт в этом плане от своих конкурентов. Например, iPhone 14 Pro оснащён дисплеем, который может увеличить максимальную яркость до 2000 нит в условиях улицы.

Напомним, что официальный запуск серии Galaxy S23 назначен на 1 февраля в рамках ежегодного Galaxy Unpacked. При этом предварительные заказы.

Источник:9to5Google
Теги:
#Samsung Galaxy S23
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