Яркость экрана базового Samsung Galaxy S23 наконец-то сравняется с более дорогими моделями

Яркость экрана базового Samsung Galaxy S23 наконец-то сравняется с более дорогими моделямиКорейцы перестанут ущемлять любителей компактов
Согласно отчёту Роланда Квандта, Samsung собирается выпустить самую доступную модель Galaxy S23 с поддержкой дисплея с максимальной яркостью 1750 нит.
Фото: YouTube / 4RMD
К слову, такой же яркостью смогут похвастаться и более дорогие модели линейки — Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. И это значительное улучшение по сравнению с базовой моделью Galaxy S22, максимальная яркость которой составляла всего 1300 нит против всё тех же 1750 у S22+ и S23 Ultra.
Правда, стоит отметить, что Samsung всё ещё отстаёт в этом плане от своих конкурентов. Например, iPhone 14 Pro оснащён дисплеем, который может увеличить максимальную яркость до 2000 нит в условиях улицы.
Напомним, что официальный запуск серии Galaxy S23 назначен на 1 февраля в рамках ежегодного Galaxy Unpacked. При этом предварительные заказы.