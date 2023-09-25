Ярый фанат Android назвал плюсы и минусы iPhone 15 Pro после дня использования

07:57, 25 сентября 2023
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Ярый фанат Android назвал плюсы и минусы iPhone 15 Pro после дня использованияПолучилось познавательно
Наш коллега из 9to5Google Бен Шун является ярым поклонником Android.
Он решил поделиться своим опытом использования iPhone 15 Pro после одного дня активного тестирования.
Что ему понравилось:
- Наконец-то USB-C. Теперь нет необходимости носить с собой кабель Lightning.
- Новая Pro-функция. Кнопка действия (Action Button), которая заменяет переключатель беззвучного режима. Она удивительно настраиваема и удобна.
- Качественный материал корпуса: новый синий титановый корпус выглядит великолепно.
- Новые звуки уведомлений в iOS 17 и iMessage, который, по его мнению, является отличным мессенджером.
- Быстрая установка приложений из App Store.
- Улучшенное автозаполнение паролей по сравнению с Android.
Что ему не понравилось:
- Домашний экран iPhone. Он не может переварить подобный дизайн, особенно с учётом того, как приложения располагаются на экране.
- Always of display от Apple.
- Некоторые аспекты iCloud, в частности, ограниченное хранилище в 5 ГБ.
- Кнопка действия могла бы быть более функциональной.
- Клавиатура Apple не показывает основные знаки препинания без переключения раскладки.
В целом, Бен Шун нашёл много положительных моментов в iPhone 15 Pro, но также столкнулся с рядом раздражающих особенностей. Их он, как активный пользователь Android, не смог игнорировать.