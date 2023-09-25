Ярый фанат Android назвал плюсы и минусы iPhone 15 Pro после дня использования

Он решил поделиться своим опытом использования iPhone 15 Pro после одного дня активного тестирования.

Что ему понравилось:

Наконец-то USB-C. Теперь нет необходимости носить с собой кабель Lightning.

Новая Pro-функция. Кнопка действия (Action Button), которая заменяет переключатель беззвучного режима. Она удивительно настраиваема и удобна.

Качественный материал корпуса: новый синий титановый корпус выглядит великолепно.

Новые звуки уведомлений в iOS 17 и iMessage, который, по его мнению, является отличным мессенджером.

Быстрая установка приложений из App Store.

Улучшенное автозаполнение паролей по сравнению с Android.

Что ему не понравилось:

Домашний экран iPhone. Он не может переварить подобный дизайн, особенно с учётом того, как приложения располагаются на экране.

Always of display от Apple.

Некоторые аспекты iCloud, в частности, ограниченное хранилище в 5 ГБ.

Кнопка действия могла бы быть более функциональной.

Клавиатура Apple не показывает основные знаки препинания без переключения раскладки.

В целом, Бен Шун нашёл много положительных моментов в iPhone 15 Pro, но также столкнулся с рядом раздражающих особенностей. Их он, как активный пользователь Android, не смог игнорировать.