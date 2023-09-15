Ёмкость аккумулятора iPhone 15 оказалась больше, чем у предыдущей модели

Согласно информации, просочившейся в китайские СМИ, ёмкость батареи iPhone 15 увеличилась на 2-3%. Так, аккумуляторы iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max получили ёмкость 3349 мАч, 4383 мАч, 3274 мАч и 4422 мАч соответственно. У iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max ёмкость батареи — 3279 мАч, 4325 мАч, 3200 мАч и 4323 мАч соответственно.

При этом автономность iPhone 15 не выросла. На сайте Apple сказано, что время работы iPhone 15 составляет 20 часов от одного заряда, 15 Plus – 26 часов, 15 Pro – 23 часа, 15 Pro Max – 29 часов. Эти показатели ничем не отличаются от характеристик iPhone 14.