Yota раздаёт бесплатные внешние аккумуляторы на время

Компания Yota объявила о запуске проекта «Yota заряжает». В его рамках на торговых точках Yota Москвы и Санкт-Петербурга можно бесплатно взять напрокат переносное зарядное устройство, чтобы зарядить смартфон или планшет.

Как обещает оператор, внешний аккумулятор можно взять напрокат на весь день совершенно бесплатно и без подписания каких-либо документов. Чтобы воспользоваться сервисом, требуется наличие активной SIM-карты Yota. Вернуть аккумулятор требуется до закрытия торговой точки в тот же день.

Если SIM-карты Yota нет, то можно просто бесплатно зарядить свои гаджеты на торговой точке Yota. На восемь точек в Москве и семь точек в Санкт-Петербурге оператор предоставит 75 внешних аккумуляторов, которые можно взять напрокат.

В Москве проект «Yota заряжает» действует на точках:

ТЦ «Красный Кит», Мытищи, Шараповский проезд, 2

ТЦ «Метрополис», Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4

ТЦ «Райкин плаза», Шереметьевская улица, 6/1

ТЦ «МЕГА Теплый стан», п. Сосенское, Калужское шоссе 21 км

ТЦ «МЕГА Белая дача», Котельники, 1-й Покровский пр-д, 5

ТЦ «МЕГА Химки», г. Химки, микрорайон ИКЕА, корпус 2

ТЦ «Океания», Кутузовский пр., 57

ТЦ «Колумбус», ул. Кировоградская, 13А

В Санкт-Петербурге: