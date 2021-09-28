Youtube и Gmail больше не будут работать на устройствах с устаревшей Android

Как отмечается, с 27 сентября при попытке войти на Youtube, Gmail или «Карты» пользователи таких смартфонов при введении своих персональных данных видят ошибку. Эти сервисы больше не будут работать на устройствах HTC Evo 4G, Samsung Galaxy S2 и Sony Xperia Go и подобных, с неподдерживаемыми версиями ОС Android. Также отмечается, что эти смартфоны больше не будут получать официальные обновления.

По данным аналитического агентства Birmingham Live, количество таких смартфонов в мире составляет примерно 0,3%, по подсчётам агентства это от 6 до 9 млн единиц.