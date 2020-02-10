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Юбилейный флагман Xiaomi Mi 10 обзавелся сверхэффективной системой охлаждения
Которая даже лучше, чем в Huawei Mate 30 Pro
Уже совсем скоро, 13 февраля, состоится официальный анонс нового флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 10. И чем ближе данное мероприятие, тем больше информации о новинке публикует в сети генеральный директор компании Лей Цзюнь.
Вот и сегодня, благодаря его очередному посту, стало известно, что инженеры Xiaomi при разработке Mi 10 уделили самое пристальное внимание системе охлаждения, благодаря чему устройство сможет похвастаться самым лучшим показателем в данном сегменте. Также по словам главы компании, систему охлаждения в новом флагмане Xiaomi можно назвать “сверхэффективной” за счет ее качества. Шутка ли,теплоотводящий элемент в устройстве в три раза большего размера, чем таковой в Huawei Mate 30 Pro, что делает его абсолютным рекордсменом!
Напомним, что устройство должны показать в рамках онлайн-презентации 13 февраля. Оффлайн-часть мероприятия была отменена в связи с угрозой заражения из-за эпидемии коронавируса.