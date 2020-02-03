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Юбилейный флагман Xiaomi Mi 10 покажут досрочно
А вот Mi 10 Pro наоборот придется подождать чуточку дольше
Xiaomi Mi 10 — один из самых долгожданных флагманов начала 2020 года. Первая демонстрация устройства ожидалась уже 10 февраля текущего года, но, как оказалось, компания приняла решение показать новинку еще раньше.
Так, если верить популярному онлайн-инсайдеру Xiaomishka, уже через несколько дней, 7 февраля, Xiaomi проведет официальный анонс Xiaomi Mi 10. Правда, случится это не в рамках полноценной онлайн-презентации, которая намечена на 10 февраля, а скорее в качестве публикации тизер-постера. Уже через 3 дня компания запустит онлайн-трансляцию, которая придет на смену оффлайн-презентации, отмененной в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Китае. Там она проведет более подробную демонстрацию новинки, а также озвучит цены, по которым Xiaomi Mi 10 будет продаваться на родине.
Что же касательно Xiaomi Mi 10 Pro, то анонс данного устройства ожидается чуть позже — 18 февраля.