Юбилейный флагман Xiaomi Mi 10 покажут досрочно

Так, если верить популярному онлайн-инсайдеру Xiaomishka, уже через несколько дней, 7 февраля, Xiaomi проведет официальный анонс Xiaomi Mi 10. Правда, случится это не в рамках полноценной онлайн-презентации, которая намечена на 10 февраля, а скорее в качестве публикации тизер-постера. Уже через 3 дня компания запустит онлайн-трансляцию, которая придет на смену оффлайн-презентации, отмененной в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Китае. Там она проведет более подробную демонстрацию новинки, а также озвучит цены, по которым Xiaomi Mi 10 будет продаваться на родине.

Что же касательно Xiaomi Mi 10 Pro, то анонс данного устройства ожидается чуть позже — 18 февраля.